من هو محنشي صانع أحزان الأهلي؟

وُلد إبراهيم محنشي في 18 نوفمبر 1999 بمدينة الدمام، ويبلغ طوله 171 سم، ويلعب في مركز لاعب الوسط المحور، وبدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الاتفاق، إذ تدرج في درجاته المختلفة حتى وصوله إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى القادسية مع انطلاق موسم 2023ـ2024.

وكان موسم 2017ـ2018 الانطلاقة الفعلية لمحنشي مع الفريق الأول للاتفاق، حين منحه سعد الشهري فرصة المشاركة، ليكون أول من آمن بموهبته وهو في سن الـ 17، إذ أشركه أساسيًا أمام النصر في مواجهة انتهت بفوز الاتفاق 3ـ2، قبل أن يشارك أيضًا أمام الهلال في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1، إذ لعب المباراتين كاملتين.

وسجل محنشي ظهوره الأول في الدوري مع الاتفاق خلال الموسم ذاته عندما شارك أمام الاتحاد في مباراة خسرها الفريق الاتفاقي بنتيجة 2ـ1، قبل أن يوقع على أول أهدافه بقميص الاتفاق في الموسم التالي 2018ـ2019 خلال مواجهة الشباب ضمن الجولة الـ24 من الدوري.

وخلال مسيرته مع الاتفاق ثم القادسية، خاض لاعب الوسط 164 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف، وبلغ مجموع دقائق مشاركاته 9283 دقيقة، ليعد من الأسماء التي شاركت بانتظام في خط الوسط خلال تلك الفترة.

وبرز محنشي مع القادسية، السبت، عندما شارك أمام الأهلي في مواجهة قلب خلالها فريقه النتيجة، إذ كان القطب الجداوي متقدمًا بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود أبناء الخبر ويفوزون 3ـ2.

وسجل لاعب الوسط هدف الفوز الثالث عند الدقيقة 90+8، وهو هدفه الأول خلال الموسم الجاري، ليسهم بشكل مباشر في انتصار فريقه.

وعلى الصعيد الدولي، تدرج محنشي في منتخبات الفئات السنية السعودية، حيث استدعاه عدد من المدربين الذين أشرفوا على الفئات المختلفة، من بينهم خالد العطوي، وصالح المحمدي، وسعد الشهري.

وسجل لاعب الوسط أول ظهور له مع الأخضر السعودي الأول، خلال مواجهة المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها قطر، حيث شارك لمدة 45 دقيقة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جانب المنتخب السعودي كلًا من فلسطين والأردن.