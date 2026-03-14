فيرستابن: سيارتي محبطة

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1-، إنه يقود سيارته من أجل إبقائها في المضمار، ووصف سيارته بأنها «غير قابلة للقيادة»، ما جعله يكتفي بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق لسباق جائزة الصين الكبرى، الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: أن فيرستابن عاش يومًا للنسيان في شنغهاي بعدما أنهى سباق السرعة بعيدًا عن المراكز التي تحصد النقاط، حيث جاء في المركز التاسع عقب بداية كارثية.

بعدها تأهل بطل العالم أربع مرات بفارق ثانية كاملة تقريبًا عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، الذي سينطلق من مركز الانطلاق الأول في سباق الأحد.

وقال فيرستابن: «نحن نوجد في المكان الذي نستحقه، وربما هذا هو المركز الذي سنتنافس فيه غدًا، خلال كامل عطلة نهاية الأسبوع، كنا بعيدين عن المستوى المطلوب، السيارة غير قابلة للقيادة تمامًا، وكل لفة تشبه محاولة البقاء على قيد الحياة».

وكان فيرستابن من أشد المنتقدين للقوانين الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في سباق جائزة أستراليا الكبرى، الأحد الماضي.

وقال السائق الهولندي، الذي تمكن من احتلال المركز السادس بعدما انطلق من المركز العشرين في سباق أستراليا الماضي: «من اللفة الأولى في ظل هذه القواعد، لم أستمتع بهذه السيارة».