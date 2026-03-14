سيدات كوريا يكتسحن أوزبكستان.. ويتأهلن

تأهل منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم للسيدات بثقة إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا، بعدما اكتسح أوزبكستان 6ـ0 في المباراة التي جمعتهما، السبت، في دور الثمانية بالبطولة التي تلعب في أستراليا.

وأنهى المنتخب الكوري الجنوبي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجَّلتهما سون هوا-يون في الدقيقة التاسعة وكو يو-جين «20»، وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الكوري الجنوبي أربعة أهداف عن طريق اللاعبات بارك سو-جيونج «57»، جي سو-يون «72»، لي يون-يوند «85»، وجانج سيل-جي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة اليابان والفلبين التي تلعب الأحد.

أما منتخب أوزبكستان فسيحاول التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق، حيث سيواجه الفريق القادم من آسيا الوسطى الخاسر من مواجهة اليابان والفلبين في دور الثمانية.

يشار إلى أنَّ المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.