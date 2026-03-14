راتكليف: عمل كاريك رائع

أكد الإنجليزي جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن مايكل كاريك، المدرب المؤقت، يؤدي عملًا «رائعًا»، ولكنه لم يرد على سؤال حول إمكانية أن يظل على رأس الجهاز الفني بشكل دائم.

وقفز مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، الذي تم تعيينه في يناير بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وقال راتكليف لشبكة «سكاي سبورتس» على هامش سباق جائزة الصين الكبرى لفورمولا 1: «يؤدي عملًا ممتازًا، نعم بالتأكيد».

وكان كاريك خلفًا لروبن أموريم، الذي أقيل مطلع يناير بعد 14 شهرًا في منصب المدرب الفني، وكان وقتها مانشستر يونايتد في المركز السادس.

وسُئل راتكليف، الذي يسيطر على عمليات كرة القدم في يونايتد على الرغم من كونه مالك حصة الأقلية، عمّا إذا كان كاريك سيحصل على منصب المدرب الفني بشكل دائم إذا استمر الاتجاه التصاعدي للفريق، فأجاب ضاحكا: «لن أذهب إلى هناك».

وتحت قيادة كاريك فاز مانشستر يونايتد بست من ثماني مباريات، وخسر مباراة واحدة. ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، الأحد.

ويمتلك الفريقان عدد النقاط نفسها، في حين يتقدم مانشستر يونايتد في جدول الترتيب بفارق الأهداف.

يذكر أن راتكليف، مالك شركة البيتروكيماويات «إنيوس»، مالك مشارك أيضًا في فريق مرسيدس المنافس بفورمولا 1.