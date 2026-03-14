الأهلي.. ثلاثية القادسية تعيد ذكريات البطل

أعادت خسارة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام القادسية 3ـ2 في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي إلى الأذهان سيناريو مشابهًا عاشه قبل عشرة أعوام، حين توّج بلقب الدوري موسم 2015ـ2016، على الرغم من تعثره في الأمتار الأخيرة.

وخسر الأهلي في ذلك الموسم أمام نجران بنتيجة 2ـ1 ضمن الجولة الـ18 من الدوري، قبل أن يبدأ سلسلة انتصارات حاسمة، إذ فاز في المباريات الثماني المتبقية جميعها، ليواصل طريقه نحو اللقب دون أن يتعثر.

وكانت المواجهة الأبرز في تلك السلسلة أمام الهلال قبل جولتين من نهاية الدوري، حين نجح الأهلي في الفوز بنتيجة 3ـ1، وهو الانتصار الذي حسم به لقب الدوري رسميًا قبل نهاية المنافسات.

ويتكرر المشهد بصورة متقاربة في الموسم الجاري، إذ تلقى الأهلي خسارة أمام القادسية 3ـ2 في الجولة الـ26، بينما تبقى للفريق ثماني جولات على نهاية الدوري، وهو العدد نفسه من المباريات التي تبقت له في موسم تتويجه قبل 10 أعوام.

وينتظر الأهلي اختبارًا مهمًا في الجولة الـ30 عندما يواجه النصر متصدر الدوري، كما كانت مباراة الهلال قبل جولتين من نهاية موسم 2015ـ2016، حين حسم القطب الجداوي اللقب بانتصاره الشهير 3ـ1.