بعد 6 أشهر.. جافي يعود إلى برشلونة

أعلن الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن عودة جافي، لاعب وسط الفريق، الغائب منذ أكثر من ستة أشهر، إلى الملاعب أمام إشبيلية، الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسبما ذكر الألماني، السبت.

وحصل جافي «21 عامًا»، الذي تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة أغسطس 2025، على الضوء الأخضر الطبي، وسيكون ضمن قائمة الفريق الكاتالوني لهذه المواجهة.

وقال فليك، في مؤتمر صحافي: «سيكون جافي متاحًا الأحد، وأنا سعيدٌ جدًّا بذلك. قد يتمكن من لعب بضع دقائق. من الجيد استعادته، ويمكن رؤية التزامه وحيويته في التدريبات، أنا أقدّر كثيرًا رغبته في اللعب وبذل كل ما لديه من أجل هذا النادي وهذه المجموعة. عودته خبر رائع، لكن يجب أيضًا أن نعتني به ونمضي خطوة بخطوة».

وقد يسهم إصرار جافي وروحه القتالية، وهو الذي غاب أيضًا عن معظم موسم 2023ـ2024 بسبب إصابة أخرى في الركبة، في دعم برشلونة خلال المراحل الحاسمة المتبقية من الموسم لتحقيق أهدافه.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا التي يحمل لقبها بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه إلتشي السبت، كما يستعد لاستضافة نيوكاسل الإنجليزي، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادلهما «1ـ1 ذهابًا».