بوكا يخطط على 80 ألف متفرج

أعلن خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، الجمعة، عن مشروع لزيادة سعة ملعب «لا بومبونيرا» الأسطوري من 57 ألف متفرج حاليًّا إلى 80 ألفًا.

وقال صانع ألعاب الفريق السابق، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، بعد كشفه عن منح تصريح أولي من شركة «فيروسور»، المسؤولة عن خط السكك الحديد الذي يمر على بعد أمتار قليلة من ملعب بوكا: «هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأننا على وشك تحقيق حلم بوستيروس جماهير بوكا، وهو توسيع ملعبنا».

وسيشمل تجديد «لا بومبونيرا» بناء مدرج رابع علوي ومنطقتين جديدتين للمدرجات ستحلان محل موقع المقصورات الحالي الذي سيتم هدمه، إضافة إلى تركيب سقف جزئي فوق بعض المدرجات.

ويتضمن مشروع التوسعة بناء أربعة أبراج مزوَّدة بمصاعد لنقل المشجعين إلى الحلقة الدائرية الرابعة المستقبلية. ولذلك يتطلب الحصول على تصريح بناء من شركة السكك الحديد المجاورة للملعب التي تسير عليها قطارات شحن، وكذلك من اللجنة الوطنية لتنظيم النقل.

وأضاف ريكيلمي مهاجمًا مشاريع منافسيه في النادي: «لن نتحرك قيد أنملة، خلافًا لما قالته المعارضة التي خططت لبناء الملعب على بعد 100 متر من هنا. لا يمكن نقل لا بومبونيرا من مكانه، يجب ألا نكذب على الجماهير».

وقبل انتخابه رئيسًا للنادي نهاية عام 2023، كان ريكيلمي قد طرح إمكانية التفاوض مع سكان المنطقة المحيطة بالملعب لشراء المنازل الواقعة خلف المقصورات من أجل بناء مدرج جديد هناك. لكنه أوضح أخيرًا أنَّ: «بين 15 و20 منزلًا مصنّفا ضمن التراث العمراني لمدينة بوينوس آيرس، ما يجعل أي تدخل أو توسعة في الجهة الجنوبية للملعب أمرًا مستحيلًا».

وبدوره، أعلن الغريم التقليدي ريفر بلايت، في نهاية يناير، أن ملعبه التاريخي «مونومنتال» سيُرفع عدد مقاعده من 85 ألفًا إلى 101 ألف، مع إضافة سقف أيضًا، بحلول 2029.