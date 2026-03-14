جراي يقود مواجهة الفتح والهلال

كلفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم التشيلي كريستيان جاراي لتولي قيادة مواجهة الفتح أمام ضيفة الهلال، التي تنظم عند الـ 10:00 من مساء السبت، على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن الجولة الـ 26 «جولة العلم» من دوري روشن السعودي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ولم يسبق للحكم التشيلي، البالغ من العمر 36 عامًا، أن تولي مباريات في مسابقات الدوري السعودي، فيما أدار هذا الموسم مباراة في كوبا ليبرتادوريس، بجانب مواجهة السوبر التشيلي، وبعض اللقاءات في الدوري التشيلي.

وتولى جاراي مباراة منتخبي المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025، بجانب لقاء منتخبي الأردن والكويت في مرحلة المجموعات.

وفي الصيف الماضي، شارك الحكم التشيلي في إدارة مواجهتين في بطولة أندية العالم، الأولى جمعت فريقي ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، والثانية باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز.

وكانت اللجنة أعلنت أيضًا عن تكليف الحكم شكري الحنفوش لإدارة مواجهة الخليج أمام النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده عيسي الخيبري، ورائد الحقباني، ويتولى غرفة الفيديو أحمد الرميخاني.

وتدير صافرة الدولي خالد الطريس مباراة الشباب والأخدود، ويساعده محمد العبكري، وعبد الرحمن الشمري، ويقود غرفة الفيديو سلطان الحربي.