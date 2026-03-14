الحزم إجازة.. وفاريلا يظهر بعد العيد

منح التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة قصيرة مستفيدًا من فترة التوقف الدولية، على أن يعود الجميع إلى التدريبات عقب نهاية عيد الفطر المبارك وفق مصدر «الرياضية».

وتغلب الحزم على منافسه الخلود 2ـ1، الخميس، في جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي، وسجَّل الهدفين نواف الحبشي وعبد العزيز الضويحي.

ووفق المصدر ذاته، يستعيد الحزم بعد التوقف خدمات الرأس الأخضري برونو فاريلا، حارس المرمى، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في الجولة الـ21، وغاب على إثرها عن مواجهات الأخدود، النصر، الاتحاد، الاتفاق، الخليج، والخلود.

وخاض الحارس مع الحزم خلال الموسم الجاري 20 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة في مباراتين، ونجح في التصدي لـ 59 كرة، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

ويحتل أصفر الرس المرتبة العاشرة برصيد 31 نقطة.