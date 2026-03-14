4 يونيو.. فرنسا تلاقي كوت ديفوار تجريبيّا

أعلن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن مواجهة تجريبية تجمع المنتخب الفرنسي الأول أمام كوت ديفوار 4 يونيو في مدينة نانت الفرنسية، في إطار استعداداتها الأخيرة لكأس العالم 2026، دون أن تعرف بعد هوية منافسها الأخير في 8 يونيو بمدينة ليل قبل السفر إلى أمريكا، وفقًا لما أعلن السبت في أبيدجان.

وقال ديالو، الذي حضر في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية نهائي كأس رابطة الاتحاد بين سيدات ليون وباريس سان جرمان: «ستكون مباراة تحمل دلالة جميلة للمدربين، فديدييه ديشامب وإيميرس فاي كلاهما من مدرسة نانت، وسيعودان بالتالي إلى مدينة وملعب يعرفانهما جيدًا».

وعن المنافس المنتظر لمباراة 8 يونيو في ليل، أوضح ديالو: «ننتظر انتهاء ملحق التصفيات المؤهلة إلى المونديال لمعرفة ما إذا كان أحد المنتخبات المشاركة قد يكون هو الخصم»، مشيرًا إلى أنَّ لديه «فكرة أو فكرتين» حول هوية المنافس المحتمل.

وسيسافر منتخب «الديوك» إلى أمريكا بعد ظهر 9 يونيو، حسبما كان ديالو قد كشف عنه سابقًا في يناير عقب اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد.

وقبل ذلك، سيخوض المنتخب الفرنسي مباراتين تجريبيتين في أمريكا خلال مارس، الأولى في بوسطن أمام البرازيل في الـ 26 من الشهر، والثانية في واشنطن ضد كولومبيا في 29 منه.

وخلال كأس العالم «11 يونيو ـ 19 يوليو»، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، سينظم المنتخب الفرنسي معسكره بفندق «فور سيزونز» في بوسطن، على أن يتدرب في ملاعب كلية بابسون، وهي مؤسسة تعليمية خاصة تقع على بُعد نحو 30 دقيقة من مركز المدينة.

وتلعب فرنسا في المجموعة التاسعة، وتواجه على الساحل الشرقي لأمريكا، السنغال في 16 يونيو بضواحي نيويورك، ثم أحد المتأهلين من الملحق بين العراق وبوليفيا وسورينام في 22 يونيو بفيلادلفيا، قبل مواجهة النرويج 26 يونيو في بوسطن.

وسيكشف ديشامب عن قائمة اللاعبين المشاركة في المونديال منتصف مايو.