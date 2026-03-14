ريدكاش يعلن اعتزال الملاكمة

أعلن الملاكم الأوكراني إيفان ريدكاش اعتزاله رياضة الملاكمة، بناءً على نصيحة الأطباء لتجنب أي مشاكل صحية محتملة، منهيًا بذلك مسيرة احترافية طويلة في الحلبات، وفقًا لما أعلن عبر حسابه في «إنستجرام» موقع التواصل الاجتماعي، السبت.

ويمتلك ريدكاش سجلًا احترافيًّا بلغ 24 فوزًا مقابل 8 هزائم وتعادل واحد، بينها 19 انتصارًا بالضربة القاضية، حيث خاض خلال مسيرته عدة نزالات بارزة في أمريكا.

ووجّه الملاكم الأوكراني رسالة شكر إلى فريقه وجماهيره على الدعم الذي حظي به طوال مسيرته، مؤكدًا أنه يعتزم نقل خبرته إلى الملاكمين الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وكان من المقرر أن يواجه ريدكاش الملاكم الأمريكي كالفين ديفيس في أمريكا، 4 أبريل المقبل، قبل أن يتم إلغاء النزال عقب قراره الاعتزال.