سعود أساسيّا أمام لوريان

يظهر السعودي سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الأول لكرة القدم، أساسيًّا أمام لوريان، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي على ملعب دي ميستور.

وشارك سعود عبد الحميد أساسيًّا في المباراة الماضية أمام ميتز، التي كسبها لانس 3ـ0، وكانت المباراة الـ12 لسعود يلعبها أساسيًّا، واستطاع أن يبرز بشكل لافت إذ سجَّل أول أهداف لانس، وكان اللاعب الثاني الأعلى تقييمًا في المباراة.

وشارك سعود خلال الموسم الجاري في عدة مباريات بالدوري الفرنسي، إذ خسر فريقه أمام ميتز 0ـ2، وفاز على تولوز 3ـ0، وتغلب على أوكسير 1ـ0، قبل أن يخسر أمام مرسيليا 1ـ3، ثم حقق فوزًا كبيرًا على باريس إف سي 5ـ0، وخسر أمام موناكو 2ـ3، وتعادل مع ستراسبورج 1ـ1، وفاز أخيرًا على ميتز 3ـ0.

كما شارك الظهير السعودي مع لانس في منافسات كأس فرنسا، حيث فاز الفريق على فينيي 3ـ1، وسوشو 3ـ0، وتروا 4ـ2، قبل أن يتجاوز ليون في ربع النهائي بعد التعادل 2ـ2 والفوز بركلات الترجيح، ليبلغ نصف النهائي.

وسجَّل سعود هدفين، أحدهما خلال مشاركاته أمام فينيي في كأس فرنسا، والثاني في مسابقة الدوري، كما قدَّم ثلاث تمريرات حاسمة جاءت أمام فينيي وباريس إف سي وبريست.

يذكر أنَّ لانس يأتي في المركز الثاني بـ56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.