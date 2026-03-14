ليفاندوفسكي: جنوى فاوضني 2010

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، عن أنَّ جنوى الإيطالي الوحيد الذي تفاوض معه.

وربطت تقارير إعلامية عدة النجم البولندي بالانتقال إلى يوفنتوس أو ميلان في الموسم المقبل، حينما ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم مستقبله بعد أو يكشف عن هوية الفريق الذي سيلعب معه ابتداءً من موسم 2026ـ2025.

وفي لقاء مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، كشف نجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند السابق عن ارتباطه من قبل بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وقال ليفاندوفسكي: «هدفي هو أن أنهي الموسم بالعديد من الانتصارات والأهداف والألقاب قدر الإمكان، سنرى ما سيحدث، لا أفكر في الأمر ولم أقرر شيئًا بشأن مستقبلي، لأن ذلك لا يحتل الأولوية حاليًّا».

وكشف ليفاندوفسكي عن أنَّ فريق جنوى هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي كان قريبًا من الانضمام إليه، ويعود ذلك إلى عام 2010، لكنه انتقل بعد ذلك إلى بوروسيا دورتموند.

وأضاف: «في 2010 كنت لا أزال في بولندا وكنت قريبًا من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند، وكان جنوى يرغب في التوقيع معي، لذلك دعوني لمشاهدة مباراة الفريق أمام سامبدوريا».

وتابع النجم البولندي: «كان لدي فضول لمعرفة ما عليه هذا النادي وملعبه والأجواء، وكذلك التحدث مع ممن أبدوا اهتمامهم بضمي، لقد جئت لرؤية مباراة الديربي وهذا هو الاحتكاك الوحيد لي بفريق إيطالي».