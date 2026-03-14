إنتر.. تعثر ثان

تعادل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم 1-1، أمام أتالانتا، السبت، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري.. وتعثر المتصدر للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة من ميلان غريمه التقليدي 1-0 في الجولة الماضية. (وكالات)