قائمة إنزاجي.. تمبكتي ونيفيش يقودان الهلال

أعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع حسان تمبكتي، والبرتغالي روبن نيفيش إلى التشكيلة الأساسية في اللقاء أمام الفتح، السبت، بعد تعافيهما من إصابتين عضليتين.

وتأتي عودة تمبكتي ونيفيش تأكيدًا لما نشرته «الرياضية» قبل نحو ساعتين من مباراة الفريقين في جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي، إذ عنونت: «نيفيش وتمبكتي أساسيان أمام الفتح»، وكتبت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادر خاصة: «يعود البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله حسان تمبكتي إلى التشكيلة الأساسية أمام الفتح، السبت، بعد تعافيهما من إصابة في العضلة الخلفية».

وغاب نيفيش عن مباراة النجمة الماضية، التي كسبها فريقه 4ـ0، بعد تعرُّضه لإصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، حالت دون إكماله مواجهة الشباب في الجولة الـ 24، فيما عانى تمبكتي من إصابةٍ عضليةٍ، أبعدته عن المشاركة أمام الشباب والنجمة.

واعتمد إنزاجي على تمبكتي ونيفيش بدلًا من علي لاجامي ومراد هوساوي اللذين كانا أساسيين أمام النجمة في الجولة الماضية.

في المقابل، فضَّل المدرب الإيطالي الإبقاء على تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية على التوالي، وهم المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، السنغالي خاليدو كوليبالي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، متعب الحربي، محمد كنو، الصربي سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، البرازيلي مالكوم فيليبي، والفرنسي كريم بنزيما.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 61 نقطةً، بينما يملك الفتح 28 نقطةً في المركز الـ 12 قبل مباراتهما على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.