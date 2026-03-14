بايرن.. تعادل وبطاقتان حمراوان

عدَّل فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم تأخره أمام باير ليفركوزن إلى تعادلٍ 1ـ1 على الرغم من النقص العددي في صفوفه بمباراتهما، السبت، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

وتلقَّى الفريق البافاري ضربةً قويةً بطرد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخُّلٍ عنيفٍ على مارتن تيرييه قبل نهاية الشوط الأول بقليلٍ قبل أن يلحق به الكولومبي لويس دياز، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 69، عندما حصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب ادعاء السقوط في الدقيقة 84.

ويتصدَّر بايرن جدول الدوري برصيد 67 نقطةً، فيما قلَّص بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، الفارق إلى تسع نقاطٍ عقب فوزه 2ـ0 على أوجسبورج مع تبقي ثماني مبارياتٍ على نهاية الموسم. أمَّا ليفركوزن، فأصبح رصيده 45 نقطةً في المركز السادس.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوةٍ حيث افتتح أليكس جارسيا التسجيل في الدقيقة 6 بعد سلسلةٍ من الفرص المهدرة.

ووضع الفريق البافاري الكرة في الشباك عبر جوناثان تاه، قلب الدفاع، لكنَّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR بسبب وجود لمسة يدٍ «27».

وكاد مالك تيلمان أن يضاعف تقدم ليفركوزن عقب تمريرةٍ بالكعب من باتريك شيك، لكنَّ الدولي الأمريكي أطاح بالكرة بعيدًا عن القائم على الرغم من انفراده بالحارس سفن أولرايش.

ودخل هدَّاف بايرن الإنجليزي هاري كين، العائد من إصابةٍ عضليةٍ طفيفةٍ، أبعدته عن مباراتين، ليصنع خطورةً فوريةً على مرمى يانيس بلاسويتش، ثم وضع الكرة في الشباك بعد دقيقةٍ واحدةٍ من نزوله، لكنَّ الهدف ألغي مجدَّدًا إثر مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يدٍ على قائد إنجلترا «63».

وبعد سبع دقائق فقط، نجح لويس دياز في تسجيل هدف التعادل مستفيدًا من خطأ دفاعي، ارتكبه روبرت أندريتش، ومن كرة مايكل أوليسيه الحاسمة التي رفع بها رصيده إلى 17 تمريرةً الموسم الجاري.

وشهد الوقت بدل الضائع إثارةً إضافيةً، إذ ظن ليفركوزن أنه خطف الفوز عبر محاولة من مسافةٍ قريبةٍ للبديل يوناس هوفمان، لكنَّ مراجعةً أخرى لتقنية الفيديو VAR أظهرت وجود تسللٍ طفيفٍ «90»، ليُلغى الهدف، وتبقى النتيجة على حالها.