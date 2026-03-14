بهدف مولينا.. أتلتيكو يخطف بالثالث

مدريد ـ الفرنسية

تابع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم صحوته وحقق فوزه الرابع تواليًا، بفوزه على جاره خيتافي المنقوص 1-0 السبت لحساب الجولة الـ 26 من دوري الأولى.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 إثر طرد مدافعه الدولي المغربي عبد الكبير عبقار إثر لمسه النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، في منطقة حساسة.

واستغل رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذين تنتظرهم رحلة إلى لندن لمواجهة توتنام الإنجليزي الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا «5-2 ذهابًا»، تعثر شريكهم السابق فياريال أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فابتعدوا عنه بفارق نقطتين في المركز الثالث.

وأجرى سيميوني تدويرًا في تشكيلته قبل رحلة الأربعاء إلى لندن، ونجح رغم ذلك في حصد فوزه السادس في آخر سبع مباريات بمختلف المسابقات.

وسجل أتلتيكو الهدف الوحيد عن طريق المدافع الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة الثامنة بتسديدة يمينية بعيدة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لدافيد سوريا حارس مرمى خيتافي.

في المقابل، ورغم النقص العددي، قدّم خيتافي شوطًا ثانيًا أفضل وصنع فرصًا خطيرة للتعديل، إذ سدد الأوروجوياني ماورو أرامباري فوق المرمى بقليل عندما انفرد، ثم أبعد موسو رأسية أدريان ليسو في الوقت بدلًا من الضائع بتصدّ رائع.

وتوقفت صحوة خيتافي عند انتصارين متتاليين «ريال مدريد 1-0 وريال بيتيس 2-0»، وتعرض للخسارة الـ 13 الموسم الجاري، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام أتلتيك بلباو.