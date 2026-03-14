لوريان يفاجئ لانس بثنائية

أهدر فريق لانس الأول لكرة القدم فرصة اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري بعد خسارته المفاجئة، السبت، 2ـ1 أمام مضيفه لوريان ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وتجمَّد رصيد لانس عند 56 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف المتصدر باريس سان جيرمان، الذي لعب مباراةً أقل، ولن يخوض أي مباراةٍ في الدوري الأسبوع الجاري، إذ يواجه تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء. أمَّا لوريان فصعد مركزين، وأصبح ثامنًا بـ 37 نقطةً.

وتقدم لوريان في الدقيقة 18 عندما تابع بامبا ديينج كرةً مرتدةً، ليسجل هدفه السابع في الدوري الموسم الجاري، والرابع له، وانتهى عليه الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، أدرك لانس التعادل عندما تلقَّى أودسون إدوارد تمريرةً متقنةً من مامادو سانجاري داخل منطقة الجزاء، وسدَّد كرةً منخفضةً في الشباك.

واستعاد لوريان تقدمه في الدقيقة 65 من أول تسديدةٍ على المرمى في الشوط الثاني حيث فتح أييجون توسين مساحةً للتسديد بعد تمريرةٍ من أرسين كواسي، وأرسل الكرة إلى الشباك.

وشارك سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن السعودي، أساسيًّا للمرة الثامنة والخامسة تواليًا في مباراته الـ 18 مع لانس، وحصل على بطاقته الصفراء الثانية.

وخلال تلك المباريات سجل عبد الحميد، المعار من روما، هدفًا في شباك ميتز بالجولة الماضية «3ـ0»، وصنع ثلاثةً، الأول أمام بريست في الجولة الثالثة «3ـ1»، واثنين في مباراة باريس إف سي بالمرحلة الـ 22 «5ـ0».