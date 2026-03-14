كونسيساو يفتح ملف الخلود.. ويرفض الراحة

رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحة، السبت، بعد خسارة الفريق أمام الرياض 1ـ3 ضمن جولة «يوم العلم» الـ26 من دوري روشن السعودي التي لعبت مساء الجمعة.

وباشر الجهاز الفني تحضيراته لمواجهة الخلود، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ فرض تدريبات استرجاعية على اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الرياض، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية على أرضية الملعب.

وسيستعيد الاتحاد في مواجهة الخلود خدمات المالي محمدو دومبيا، بعد غيابه عن مباراة الرياض بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.