الاتفاق.. الإجازة 8 أيام

منح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازةً لمدة ثمانية أيامٍ بعد الخسارة من الفيحاء 0ـ1، الجمعة، ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وتأتي الإجازة تزامنًا مع فترة التوقف بسبب «أيام فيفا»، وسيعاود الفريق تدريباته ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتنتظر الفريق الاتفاقي عديدٌ من التحديات بعد أبريل المقبل إثر التوقف، إذ يخوض أربع مواجهات في الدوري، أبرزها أمام القادسية في «ديربي» الشرقية، والنصر.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 39 نقطةً، جمعها من 12 انتصارًا، وستة تعادلاتٍ، فيما خسر ثماني مبارياتٍ بعد مرور 26 جولةً من الدوري.