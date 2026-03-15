أرسنال يتخطى إيفرتون بالبديلين

تغلب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم بصعوبة على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

وأحرز البديلان السويدي فيكتور جوكيريس واليافع ماكس دومان «16 عامًا» الهدفين في الدقيقتين 89 و90+7 تواليًا، وبات الأخير، أصغر لاعب يسجّل في تاريخ الدوري الممتاز، وكذلك أصغر هدّاف في تاريخ أرسنال.

ورفع أرسنال بتحقيقه انتصاره السادس مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات في الدوري، رصيده إلى 70 نقطة في المركز الأول.

كما أخذ جرعة معنوية في توقيت مناسب قبل استقباله باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا «1-1 ذهابًا».

ومارس أرسنال ضغطًا كبيرًا في سعيه لتسجيل هدف مبكر يفكّ من خلاله تكتّل إيفرتون في الخلف وتنظيمه الدفاعي، بيد أن ذلك لم يُترجم فرصًا خطيرة واضحة على مرمى الحارس الدولي جوردان بيكفورد.

وسنحت الفرصة الخطيرة الأولى في المواجهة أمام إيفرتون، فبعد عرضية من السنغالي إيليمان ندياي من الجهة اليسرى حوّل مسارها الحارس الإسباني دافيد رايا، تهادت الكرة أمام دوايت ماكنيل الذي سدّدها بيسراه قوية من مسافة قريبة، أنقذها الإيطالي ريكاردو كالافيوري «17».

وكاد كالافيوري يمنح التقدّم لأرسنال، بعدما حوّل برأسية من داخل منطقة الياردات الست ركنية بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، لكن مايكل كين أنقذها قبل دخولها المرمى «38».

وأحكم أرسنال سيطرته بعد ذلك بشكل واضح، فسدّد بوكايو ساكا بيمناه كرة أرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة كرة أنقذها بيكفورد «60».

وكوفئ أرسنال على ضغطه وسيطرته، فبعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها البديل دومان وأخطأ بيكفورد في التعامل معها، ارتدت الكرة وتهيّأت أمام جوكيريس الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل المرمى «89» مسجلًا هدفه الـ 16 في 40 مباراة خاضها مع أرسنال ضمن كافة المسابقات الموسم الجاري.

ومن هجمة مرتدة أحرز دومان الهدف الثاني بعدما انطلق بالكرة وأودعها داخل المرمى، مستغلا تقدّم بيكفورد وغيابه عن مرماه أثناء ركلة ركنية لإيفرتون.