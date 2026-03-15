النصر يجدد الخماسيات بالخليج.. ويلامس الرقم التاريخي

دكَّ فريق النصر الأول لكرة القدم شباك الخليج بخماسية نظيفة، السبت، ضمن جولة «يوم العلم» الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وبهذه النتيجة سجل الأصفر العاصمي الخماسية الـ11 في دوري روشن السعودي منذ انطلاق عهد المحترفين 2008-2009 بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبهذا الانتصار، مدَّ الأصفر سلسلة انتصاراته في الدوري إلى 12 مباراة متتالية، مسجلًا ثاني أطول سلسلة فوز في تاريخه بالمسابقة، خلف سلسلته الأطول البالغة 13 انتصارًا متتابعًا في موسم 2013ـ2014.

وبرهن الأصفر، عبر فوزه الجديد، على تفوقه المتواصل أمام الخليج مسجلًا فوزه للموسم الثالث على التوالي في الدوري الأول والثاني.

وتكفل بخماسية الأصفر عبد الله الحمدان عند الدقيقة 30، وأضاف أيمن يحيى الثاني «54»، وبصم البرتغالي جواو فيليش على الهدف الثالث «73»، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الرابع «79»، واختتم مهرجان الأهداف النصراوي البرازيلي أنجيلو بورجيس «90+1».

وبعد الفوز بلغ الأصفر النقطة 67 في قمة ترتيب الدوري بعد 22 انتصارًا وتعادل وحيد فيما خسر 3، بينما بقى الخليج على 30 نقطة من 8 انتصارات و6 تعادلات مقابل 12 خسارة.

ويستضيف المتصدر نظيره النجمة 3 أبريل المقبل بعد فترة التوقف الدولي على ملعب الأول بارك، فيما يواجه الخليج نظيره الخلود في اليوم ذاته لحساب الجولة الـ27 من الدوري.