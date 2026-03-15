بعمر 16 عاما.. داومان يدخل تاريخ الـ «بريميرليج»

أصبح ماكس داومان، جناح فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن زار شباك إيفرتون السبت لحساب الجولة الـ 30، وذلك بفارق 197 يومًا عن حامل الرقم السابق الذي احتفظ به حوالي عقدين.

وكسر داومان، الذي بلغ السبت 16 عامًا و73 يومًا، الرقم القياسي الذي كان بحوزة جيمس فوجان لاعب إيفرتون السابق، بعمر 16 عامًا و270 يومًا عندما سجل الهدف الرابع في الفوز 4-0 ضد كريستال بالاس أبريل 2005، وتجاوز به رقم جو رويل بـ 12 يومًا.

ولعب فوجان 51 مباراة أخرى فقط في الـ «بريميرليج» وسجل ستة أهداف أخرى في 47 من مشاركاته مع إيفرتون، إضافة إلى خمس مباريات مع نورويتش سيتي «2011-2012» أنهت مسيرته في المسابقة، بحسب «أوبتا».

وعزز البديل داومان تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد أن تسلم الكرة من منتصف ملعبه، وراوغ اثنين من لاعبي إيفرتون وانطلق بها دون أن يوقفه أحد حتى وضعها في الشباك بينما كان جوردان بيكفورد، حارس المرمى، متمركزًا في منطقة جزاء أرسنال بعد أن تقدم للأمام لتنفيذ ركلة ركنية.

وهذه هي المباراة الثالثة لداومان، في الدوري الممتاز بعد مشاركتين سابقتين كبديل في بداية الموسم. وكان اللاعب نفسه أصبح أصغر مشارك في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي بعمر 15 عامًا و308 أيام عندما دخل بديلًا في الشوط الثاني ضد سلافيا براج في دور المجموعة الموحدة.

ووفقًا لشبكة espn طلب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من اللاعب عندما كان عمره 14 عامًا التدرب مع الفريق الأول وتحديدًا في ديسمبر 2025. كما تألق في الجولة التحضيرية للموسم في آسيا ضد ميلان ونيوكاسل.

أرتيتا وبعد المباراة أثنى كثيرًا على داومان، مشيرًا إلى أن تأثيره كان غير طبيعي وقال: «كانت لحظة رائعة، خاصةً الطريقة التي تمهد بها الهدف. كان لدينا عشر أو 15 ثانية لنستمتع بما سيحدث.. لقد كان الأمر ساحرًا.. جميع اللاعبين والجمهور احتفلوا معه.. يا له من يوم جميل».

وأضاف: «لم يقتصر الأمر على الهدف الذي سجله، بل إنه غيّر مجرى المباراة. في كل مرة لمس فيها الكرة، كان يصنع الفارق ويجعلنا نبدو أكثر خطورة. أن يفعل ذلك في هذا العمر وفي هذا السياق، مع كل هذا الضغط والتوقعات بالفوز، فهذا أمر غير طبيعي».