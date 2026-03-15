جيسوس: أمامنا 8 نهائيات.. وتوقف الدوري لا يخدمنا

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أسفه لتوقف دوري روشن السعودي في توقيت يعيش فيه فريقه أفضل فتراته الفنية، مؤكدًا أن الأصفر بلغ مستوى عاليًا من الجاهزية، قبل أن يشدد على أن ما تبقى من مباريات سيكون بمثابة «نهائيات» في سباق اللقب.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي: «للأسف، سيتوقف الدوري في وقت يعيش فيه النصر قمة عطائه الفني».

وأضاف: «تبقّت لنا ثماني مباريات، وأتعامل معها على أنها ثماني نهائيات، وأتمنى أن نتجاوزها جميعًا ونتوج باللقب».

وتحدث مدرب النصر عن مواجهة الخليج، موضحًا: «هدفنا الأكبر من الحضور إلى الدمام كان تحقيق النقاط الثلاث، وهذا ما نجحنا في الوصول إليه».

وتابع: «واجهنا خصمًا منظمًا ومرتبًا، ومع ذلك استطعنا تسجيل خمسة أهداف، وهو أمر يُحسب للفريق».

ووجّه جيسوس رسالة لجماهير النصر، قائلًا: «رسالتي هي مواصلة الدعم، فجماهيرنا اليوم جعلتنا نشعر وكأننا نلعب في الرياض وعلى أرضنا».

وعن البطاقات والإيقافات، شدد: «أنا لا أطلب من اللاعبين الحصول على بطاقات صفراء من أجل الغياب عن مباراة معينة، فهذا ليس من أسلوبي إطلاقًا، سنفقد جواو أمام النجمة، لكن البطاقة التي حصل عليها جاءت ضمن مجريات اللعب، ولم تكن بتوجيه مني».

وأثنى المدرب البرتغالي على تطور اللاعبين السعوديين في النصر: «تطوروا كثيرًا، وهم يعملون باستمرار على تطوير أنفسهم، ويملكون مستوى فنيًا عاليًا».

كما ثمن ما يقدمه جواو فيليكس، موضحًا: «اليوم، بلغ جواو فيليكس أرقامًا تاريخية لم يسبق أن حققها مع الأندية التي لعب لها سابقًا، وهذا يدل على وجود عمل فردي مميز، إلى جانب العمل الجماعي الكبير داخل النادي».

وفي الجانب الطبي، كشف جيسوس عن أن السنغالي ساديو ماني عانى من إرهاق عضلي في المباراة الأخيرة، مبينًا في المقابل أن الإيجابية الأبرز خلال فترة التوقف تتمثل في حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو وماني مع الفريق بعد العودة، ما يمنح النصر دفعة مهمة قبل استئناف المنافسات.