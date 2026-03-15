جوميز: هدف الهلال غير صحيح.. ولن أكشف عن حكايتي مع كوليبالي

انتقد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، حكم المباراة أمام الهلال، مؤكدًا أنه احتسب هدفًا غير صحيحٍ، تسبَّب في خسارة فريقه 0ـ1، السبت، ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وقال جوزيه خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «هدف الهلال جاء من ركلة زاويةٍ غير صحيحةٍ، وكنا نستحق ركلة جزاءٍ، لكن تم الغاؤها بعد ضغوط على الحكم».

وواصل مدرب الفتح انتقاداته للقرارات التحكيمية، وتساءل: «لماذا نعتمد على الحكم الأجنبي مع هذه الأخطاء، وفي النهاية يتسلَّم مكافأته، ويعود إلى بلاده؟!».

وأضاف جوميز: «طلبنا حكامًا محليين، لكنهم رفضوا الاختيار».

وأكمل المدرب البرتغالي: «الهلال أفضل منا، ويملك لاعبين يتميزون بالخبرة، ومع ذلك، تمكَّنا من إغلاق كل الطرق أمامه، وكنا نستحق نتيجةً أفضل».

وعما دار بينه وبين السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بعد نهاية اللقاء، ردَّ المدرب: «لا يمكن أن أبوح بهذا الحديث».