بثنائية أوجسبورج.. دورتموند يطارد البايرن

حافظ فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم على بصيص الأمل في المنافسة على لقب البوندسليجا بفوزه، السبت، على ضيفه أوجسبورج 2ـ0 ضمن الجولة الـ 26.

وحصد بايرن ميونيخ نقطةً واحدةً بعد التعادل، في اليوم ذاته، أمام باير ليفركوزن 1ـ1، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 67 نقطةً بفارق تسع نقاطٍ عن دورتموند الوصيف.

وعلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، فرض دورتموند سيطرةً مطلقةً منذ البداية، وافتتح التسجيل عند الدقيقة 13 عبر كريم أديمي بعد متابعةٍ ناجحةٍ لكرةٍ عرضيةٍ من ماكسيميليان بيير.

وكاد الفريق أن يضاعف النتيجة في مناسباتٍ عدة خلال الشوط الأول حيث تصدَّى القائم والعارضة لتسديدتي أديمي وبيير وسط تراجعٍ دفاعي واضحٍ للضيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل دورتموند ضغطه الهجومي حتى جاءت الدقيقة 59 التي شهدت تسجيل الهدف الثاني عبر المدافع الشاب لوكا ريجياني برأسيةٍ متقنةٍ إثر ركنيةٍ، نفذها جوليان رايرسون، ليصبح أصغر لاعبٍ إيطالي يسجل في تاريخ الدوري الألماني بعمر 18 عامًا فقط.

وأجرى مدرب أوجسبورج تبديلاتٍ عدة لتنشيط الفريق، لكنَّ الحارس جيرجور كوبيل والدفاع ظلوا في حالة يقظةٍ تامةٍ أمام المحاولات المحدودة للضيوف.

وفي الدقائق الأخيرة، أهدر المهاجم الغيني سيرهو جيراسي فرصتين محققتين لزيادة الغلة التهديفية حيث تصدى الحارس لانفرادٍ كاملٍ له، بينما مرت رأسيته الأخيرة إلى جوار القائم في الوقت بدل الضائع.

وفي باقي المباريات، تعادل هوفنهايم مع فولفسبورج 1ـ1، وفاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه هايدنهايم 1ـ0.