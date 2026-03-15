أمام وست هام.. سيتي يتعثر بالتعادل

تعثر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بالتعادل 1ـ1 أمام وست هام، السبت، ليتسع الفارق الذي يفصله عن أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز إلى تسع نقاطٍ مع مباراةٍ أقل للسماوي.

ولحساب الجولة الـ 30، تقدم سيتي بهدفٍ، سجله القائد البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 31، لكنَّ الفرحة لم تدم سوى أربع دقائق، إذ أحرز اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس، قلب الدفاع، هدف التعادل برأسيةٍ إثر ركلةٍ ركنيةٍ من جارود بوين.

واندفع سيتي للهجوم بقوةٍ متزايدةٍ بحثًا عن هدف الفوز بعد الاستراحة، لكنَّ الحارس مادس هيرمانسن تصدَّى لتسديدةٍ من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي أخطأ المرمى بتسديدةٍ أخرى، لينتزع وست هام نقطةً ثمينةً في معركته للبقاء بالدوري الممتاز.

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطةً في المركز الثاني، بينما صعد وست هام إلى المركز 17 بـ 29، متقدمًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ على نوتنجهام فورست الذي لعب مباراةً أقل.