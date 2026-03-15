ألكاراز: ميدفيدف أدهشني.. ولعب بأسلوب هجومي

وصف كارلوس ألكاراز حمل أهدافه على أكتافه والاستمرار بالأمر الصعب، وأبدى اندهاشه من مستوى الروسي دانييل ميدفيدف في مباراتهما بنصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس، فجر الأحد.

وألحق اللاعب الروسي أول هزيمة بالمصنف الأول عالميًا الموسم الجاري.

وأنهى فوز ميدفيديف 6ـ3 و7ـ6 على ألكاراز سلسلة انتصارات اللاعب الإسباني التي استمرت 16 مباراة منذ بداية الموسم.

وسيواجه ميدفيديف، المصنف ‌11 عالميًا، ‌يانيك سينر في النهائي.

وقال ألكاراز ‌الذي ⁠تضمنت سلسلة انتصاراته ⁠إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة ليصبح أصغر لاعب يجمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في مسيرته :«ما بدأت أشعر بالتعب منه قليلًا هو أن أكون هدفًا على أكتافي طيلة الوقت».

وأضاف «لم أشاهد دانييل يلعب بهذه الطريقة من قبل. كنت أعلم منذ البداية أنه ⁠سيلعب بأسلوب هجومي، لكن الطريقة التي ‌لعب بها فاجأتني كثيرًا. ‌لم يخطئ مرة واحدة حتى».

وأوضح خلال ‌مؤتمر صحافي :«أدركت أنه يتعين علي فعل شيء مختلف... ‌وكان يجد حلًا وردًا على ضرباتي».

ورفض اللاعب المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى أن يكون متشائمًا بشأن الخسارة وقال إنه يتعين على منافسيه تقديم أفضل ‌ما لديهم إذا أرادوا أن تكون لديهم فرصة لهزيمته.

وتابع ألكاراز «22 عامًا» حديثه :«قدمت أداء ⁠رائعًا، وأُظهر ⁠للاعبين وللجمهور أنهم إذا أرادوا هزيمتي فيتعين عليهم تقديم أفضل مستوياتهم لمدة ساعة ونصف أو ساعتين في كل مباراة».

وأردف :«يجب أن أرى الجانب الإيجابي من هذه الخسارة. الأمر يتعلق بأن يدرك الناس واللاعبون أنهم بحاجة إلى اللعب بهذا المستوى إذا أرادوا هزيمتي».

سيحاول ألكاراز بدء سلسلة انتصارات جديدة لكنه قال إن تركيزه ينصب أكثر على تحقيق أهدافه.

وقال:«لا أفكر في أنني بحاجة للفوز أو لا بد أن أفوز. يتعلق الأمر فقط بالسعي وراء أهدافي وما أحدده قبل كل بطولة... هذه هي طريقة تفكيري».