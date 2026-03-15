الشرطة تحقق في ادعاءات باري

تحقق الشرطة البريطانية في ادعاءات ثيرنو باري، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن بعض أصدقائه تم الهجوم عليهم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال 0ـ2 على ملعب الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنَّ باري، الذي شارك في الدقيقة «69»، نشر مقطع فيديو على «إنستجرام» يظهر فيه شجار في المدرجات.

ونشر المقطع على «إنستجرام» وكتب عليه: «مثل هذا السلوك غير مقبول في الملعب أجلب أصدقائي للاستمتاع بمباراة، ولا يحدث هذا بسبب بعض الأشخاص المزعجين».

وأضاف: «ينبغي أن تكون كرة القدم مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان والاحترام. مثل هذا السلوك ليس له مكان في اللعبة وهو ببساطة غير مقبول في كرة القدم».

وتابع: «أصدقائي والأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم تعين أن تتم مرافقتهم من قبل أفراد الأمن التابعين لنادي أرسنال، إضافة إلى الشرطة بسبب مخاوف من انتقام مشجعينا».

ونشرت شرطة ميرسيسايد، في حسابها المخصص لمتابعة أمور إيفرتون على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «على علم بالفيديوهات المتداولة على الإنترنت حول شجار في مدرج الضيوف قرب نهاية مباراة أرسنال وإيفرتون. نحن نتعاون مع شرطة لندن للتحقيق في الأمر».

أعلن نادي إيفرتون أنَّه سيستعرض ملابسات الحادث ويتعاون مع السلطات.

وذكر بيان للنادي: «السلوك العنيف أو الشغب غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في كرة القدم. لا يعكس الشغف والدعم المخلص الذي يحصل عليه إيفرتون داخل وخارج ملعبه».

وأكد النادي أنَّه سيعمل مع الجهات المختصة لتحديد الوقائع واتخاذ أي إجراءات مناسبة.