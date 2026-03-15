الاتفاق.. الآسيوية أولوية قبل حكام النصر

وضعت إدارة نادي الاتفاق الحصول على الرخصة الآسيوية وسداد رواتب اللاعبين أولوية قبل التقدم بطلب حكام أجانب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر والقادسية والأخدود في الجولات المقبلة بدوري روشن السعودي، حسبما ذكر مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر عينه إلى أنَّ النادي يسابق الزمن لاستكمال إجراءات استخراج الرخصة الآسيوية قبل انتهاء المهلة الرسمية في 31 مارس الجاري، وذلك لتجنب أي عقوبات أو فقدان مزايا تنظيمية.

وفي السياق ذاته، صرفت الإدارة رواتب اللاعبين، ولم يتبقَ سوى راتبي يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أنَّ إدارة النادي أصدرت بيانًا رسميًّا عقب الخسارة أمام الفيحاء في الجولة الـ 26 من دوري روشن «جولة العلم»، أكدت فيه أنها تسعى بجدية إلى الاستعانة بحكام أجانب حتى يستعيد الحكم المحلي ثقته.

من جانب آخر، منح المدرب سعد الشهري اللاعبين إجازة لمدة أسبوع كامل، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد عيد الفطر.

يذكر أن الفريق الاتفاقي غاب عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا «تعادل و3 هزائم»، وتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع.