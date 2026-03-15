منتدى الاستثمار الرياضي يختار ملعب أرامكو

أعلن منتدى الاستثمار الرياضي «SIF» اختيار ملعب أرامكو شريكًا استراتيجيًّا لنسخته 2026، التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

ويُعد ملعب أرامكو أحد المشاريع الوطنية الجديدة وأول ملعب يتم تسليمه ضمن استعدادات السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.



ويقع ضمن مجمع مفتوح تبلغ مساحته نحو 800 ألف متر مربع، ليشكل وجهة متكاملة للرياضة والترفيه على مدار العام.

ويتسع لنحو 47 ألف مشجع، وهو مجهز بنظام تكييف مبتكر وبنية تقنية متقدمة تضمن تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير، ويضم مناطق ضيافة وصالات خاصة ومرافق ذكية ومناطق مخصصة للمشجعين.

ويحيط بالملعب نطاق من المرافق المتكاملة يشمل 130 ألف متر مربع من الحدائق العامة والمساحات الخضراء، إضافة إلى خيارات متنوعة من المطاعم والمتاجر ومرافق الترفيه العائلية، ومسارات للمشي وركوب الدرَّاجات، وملاعب رياضية متعددة، ومناطق ألعاب للأطفال، إلى جانب مواقف سيارات تتسع لأكثر من تسعة آلاف مركبة.

ويأتي تطوير ملعب أرامكو ضمن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز جاهزية السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، من بينها كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، في ظل الثقة المتنامية بقدرات السعودية التنظيمية وبنيتها التحتية المتطورة.