السلبية تخيم على كريستال بالاس وليدز

خيّم التعادل السلبي على مواجهة فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم وضيفه ليدز يونايتد، الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وعلى ملعب سيلهرست بارك بدأت نقطة التحول في اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول، حين أضاع دومينيك كالفيرت ليوين ركلة جزاء لصالح ليدز يونايتد بغرابة شديدة بعد لمسة يد على ويل هيوز، ليعقبها مباشرة طرد زميله جابرييل جودموندسون بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر مخالفة ضد إسماعيلا سار، ما أجبر فريقه على إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

في الشوط الثاني، استغل كريستال بالاس النقص العددي وضغط بكل ثقله، وسجل جيفيرسون ليرما هدفًا في الدقيقة 78 لكن تقنية الفيديو «VAR» ألغت الهدف بداعي التسلل على برينان جونسون الذي نفذ الركنية القصيرة.

وتألق الحارس كارل دارلو في الذود عن مرمى ليدز، متصديًا لسلسلة من الهجمات الخطيرة، أبرزها محاولة جيفيرسون ليرما ومحاولات يان فيليب ماتيتا الذي دخل بديلًا وسط صافرات استهجان من بعض الجماهير.

من جانبه، أظهر ليدز صمودًا دفاعيًا كبيرًا بقيادة باسكال ستريك، واعتمد على الهجمات المرتدة التي كادت إحداها أن تسفر عن هدف عبر كالفيرت ليوين لولا براعة الدفاع.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع كريستال بالاس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 32 نقطة لليدز في المركز الخامس عشر.