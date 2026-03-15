قبل سيتي.. الريال يستعيد مبابي

عاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الغائب منذ أواخر فبراير بسبب التواءٍ في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية، الأحد، قبل يومين من مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق، أعلن في مؤتمرٍ صحافي، السبت، مشاركة مبابي، الذي ظهر في صورٍ ومقاطعَ فيديو نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكلٍ طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال، 25 فبراير.

وقد يعود أفضل هدَّافٍ في صفوف الفريق الملكي بـ 38 هدفًا في 33 مباراةً بمختلف المسابقات إلى قائمته في الرحلة إلى مانشستر دون ضمان مشاركته أساسيًّا، نظرًا لتقدُّم الريال 3ـ0 ذهابًا.

وحسبَ الصحافة الإسبانية، قد يمنح أربيلوا مهاجمه الفرنسي بعض الدقائق تمهيدًا لخوض «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، الأحد المقبل.

وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، يُنتَظر أن يلتحق قائد منتخب فرنسا بالمعسكر الدولي المقبل «23 إلى 30 مارس»، الذي يخوض خلاله لاعبوه ديدييه ديشامب تجريبيتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة قبل أقل من ثلاثة أشهرٍ على مونديال 2026.