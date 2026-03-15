فيرستابن: «فورمولا 1» أصبحت مثل لعبة ماريو

حذَّر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، من مصيرٍ سيئ ينتظر سباقات سيارات «فورمولا 1»، مبينًا أنها على وشك الانهيار، مؤكدًا أن «اللوائح الجديدة للموسم الجاري ستؤثر سلبًا في مستقبل هذه الرياضة».

وشن فيرستابن «28 عامًا» هجومًا كبيرًا بسبب اللوائح الجديدة التي تُلزم السائقين بإدارة طاقة البطارية، واستخدام زر التعزيز للتجاوز.

وتعطلت سيارة بطل العالم أربع مراتٍ عندما كان يحتل المركز السادس بسبب مشكلةٍ في المحرك قبل عشر لفَّاتٍ من نهاية السباق في الصين، ليختتم أسبوعًا كارثيًّا في هذه الجولة بعد أن أنهى سباق السرعة، السبت، خارج المراكز العشرة الأولى.

وقال فيرستابن في تصريحاتٍ، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «ما يحدث أمرٌ فظيعٌ. إذا كان هناك شخصٌ ما معجبًا بهذه اللوائح، فهو لا يعرف شيئًا عن سباقات السيارات».

وأضاف: «هذا ليس ممتعًا على الإطلاق، ولم تعد سباقاتٍ، بل أشبه بلعبة ماريو كارت. إذا تجاوزت أحدًا بسرعةٍ، ثم نفدت بطاريتك، فإن الآخرين سيتجاوزونك مجدَّدًا، وأرى ذلك مزحةً».

وتابع السائق الهولندي: «كنت سأقول الكلام نفسه إذا فزت، لأنني أهتمُّ بالسباقات».

وختم ماكس بالقول: «الأمر لا يرتبط بإحباطي من مركزي الحالي، بل بوجود خللٍ كبيرٍ. إنه أمرٌ سيئ للغاية، وسيدمر سباقات الفورمولا، وسيعود بنتائجَ سلبيةٍ».