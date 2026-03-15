كومو يقلبها على روما.. ويخطف الرابع

أكد فريق كومو الأول لكرة القدم أنه الرقم الصعب هذا الموسم في الدوري الإيطالي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس، بعدما قلب الطاولة على ضيفه روما وخرج منتصرًا 2ـ1، الأحد، في الجولة 29، لينفرد بالمركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

ودخل كومو وروما إلى المواجهة وهما على المسافة ذاتها بـ 51 نقطة لكل منهما في المركزين الخامس والسادس تواليًا، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الرابع الذي تغلب على أودينيزي 1ـ0، السبت.

وبدا روما في طريقه لتحقيق فوزه الأول في ملعب كومو منذ أبريل 1986، حين أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله الهولندي دونيل مالين من ركلة جزاء «7»، لكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه في الشوط الثاني، ليتلقى هدفين عبر اليوناني اناستازيوس دوفيكاس «59»، والبرازيلي دييجو كارلوس «79».

وبفوزه الخامس عشر للموسم، بات كومو وحيدًا في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، فيما تراجع روما إلى المركز السادس بهزيمته العاشرة.