آشلي كول يقود تدريب تشيزينا

يخوض آشلي كول الدولي الإنجليزي السابق أولى تجاربه مدربًا رئيسًا على رأس الجهاز الفني لفريق تشيزينا الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وفق ما أعلن النادي الأحد.

وأوضح تشيزينا أن الظهير الأيسر السابق، الذي لعب مع أرسنال وتشيلسي، وصاحب 107 مباريات دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وقّع حتى نهاية الموسم «مع خيار للتمديد بشرط تحقيق بعض الشروط».

وجاء في بيان النادي: «عائلة تشيزينا بأكملها سعيدة باستقبال آشلي كول مدربًا للفريق الأول، وتتمنى له ولجهازه الفني كل التوفيق في هذه المغامرة».

وكان كول، المتوّج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2012، قد شغل مهمات المدرب المساعد في إيفرتون وبرمنجهام سيتي، وكذلك مع منتخبات إنجلترا تحت 21 عامًا، ومع المنتخب الأول.

وينضم الإنجليزي، البالغ 45 عامًا، إلى تشيزينا «ثامن الترتيب بـ40 نقطة» بعد إقالة ميكيلي مينياني، التي أُعلنت السبت، إثر سلسلة من سبع مباريات من دون انتصار، تهدد مشاركة النادي في ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

ويحتل النادي، المملوك لرجل الأعمال الأمريكي مايك ميلبي، آخر المراكز المؤهلة للملحق، مع تفوق بنقطتين فقط على صاحب المركز التاسع سودتيرول، قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.