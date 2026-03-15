فليك: الإيقاع السريع سلاحنا أمام نيوكاسل

أثنى الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على تحسن أداء لاعبيه، مؤكدًا أن هناك بعض الأمور تحتاج للتحسين قبل ازدحام أجندة المباريات.

وقال فليك عقب الفوز على إشبيلية بنتيجة 5ـ2 في الدوري الإسباني، الأحد: «هناك العديد من الأمور التي تسير على ما يرام، ولكن هناك بعض المواقف على أرض الملعب ليست مثالية».

وأضاف المدرب الألماني: «نعم سجلنا خمسة أهداف وحصدنا ثلاث نقاط، ولكن لم نؤد بالثقة التي أريدها، نحتاج للعب بإيقاع سريع، تنتظرنا مباريات عديدة، ويجب أن نلعب بتركيز لأن نيوكاسل فريق قوي جدًا».

وتابع: «أكرر، هناك أمور أعجبتني، وبإمكاننا التحسن، أنا راضٍ عن أداء الفريق، إنه أسبوع مهم للغاية، وتنتظرنا مباراة مهمة، الأربعاء، يجب أن نقدم فيها أفضل مستوى لنا، فالكل سعداء، ولكن هناك أمور يجب تحسينها».

وتحدث هانزي فليك عن اللاعبين العائدين لصفوف الفريق، قائلًا: «عودة جافي أمر رائع، وذلك بعد عمل مميز من الجهاز الطبي، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا نعرف ما إذا كان سيشارك الأربعاء أو الأحد المقبل، ولكن الظروف سمحت بمشاركته، وأدى بمهارة فنية مميزة وتمريرات دقيقة، وتميز في المواجهات الفردية، والكل سعيد بعودته».

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن لياقة بيدري، نجم الوسط، قائلًا: «لا أعرف متى سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة كاملة، سنتعامل مع حالته بشكل تدريجي، وأنا سعيد بمشاركته سواء لمدة 40 أو 60 أو 90 دقيقة، وعلينا إدارة اللاعبين المصابين بشكل دقيق».