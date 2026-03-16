المرة الأولى.. أرينا تفوز بلقب إنديان ويلز

ثأرت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميًا، من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة، وتوجت بلقب دورة إنديان ويلز الألف نقطة لكرة المضرب للمرة الأولى بالفوز عليها في النهائي 3ـ6 و6ـ3 و7ـ6 «8ـ6»، الأحد.

وبعدما خسرت النهائي مرتين أمام ريباكينا بالذات عام 2023، ثم الروسية ميرا أندرييفا العام الماضي، تمكنت أرينا سابالينكا أخيرًا من إحراز لقب هذه الدورة والثأر من الكازخستانية التي تغلبت عليها في المواجهتين الأخيرتين بينهما، في نهائي بطولة «دبليو تي أيه» الختامية نهاية العام الماضي، وبطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وأضافت ابنة الـ27 عامًا هذا اللقب إلى الذي أحرزته في وقت سابق من العام في دورة بريزبين، رافعة رصيدها الإجمالي إلى 23 لقبًا من أصل 43 مباراة نهائية، بينها أربعة ألقاب كبرى.