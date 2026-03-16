ميلان يسقط في مصيدة لاتسيو

فرّط فريق ميلان الأول لكرة القدم بفرصة تضييق الخناق على جاره إنتر المتصدر بسقوطه في العاصمة أمام مضيفه لاتسيو 0ـ1 ضمن الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإيطالي، الأحد.

فعلى الملعب الأولمبي، وبعد فوزه في الجولة الماضية على جاره إنتر 1ـ0، كانت الفرصة قائمة أمام ميلان لتقليص الفارق الذي يفصله عن إنتر ميلان إلى خمس نقاط بعد تعادل الأخير مع ضيفه أتالانتا 1ـ1، السبت.

لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري فرّط بهذه الفرصة أمام جماهير الألتراس التي عادت مجددًا إلى مدرجات الملعب الأولمبي لمساندة لاتسيو بعد غيابها لأسابيع عدة في احتجاج ضد رئيس النادي كلاوديو لوتيتو.

وبهدف سجله الدنماركي جوستاف إيزاكسن من زاوية ضيقة جدًا في الدقيقة 26 بعد تمريرة من المونتينيجري آدم ماروتشيتش، حسم لاتسيو فوزه العاشر للموسم ونقطته الأربعين، فيما مُني ميلان بهزيمته الثالثة فقط وتجمد رصيده عند 60 نقطة، بفارق نقطة فقط أمام نابولي الثالث «حامل اللقب» الذي تغلب على ليتشي 2ـ1، السبت.