أبطال إفريقيا.. الترجي يسقط الأهلي

خطا فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم خطوةً مهمةً نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الأهلي المصري 1ـ0، الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويدين الفريق التونسي بهذا الانتصار إلى مدافعه الجزائري محمد توجاي الذي سجل من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 73 الهدف الوحيد بالمباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويتجدَّد اللقاء بين الفريقين في موقعة الإياب في القاهرة، الجمعة المقبل.