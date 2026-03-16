ريتز يقود وسط لايبزيج

ينتقل روكو ريتز، لاعب خط وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى فريق لايبزيج في يوليو المقبل.

وقال مارسيل شايفر، المدير الرياضي للايبزيج، في بيان، الإثنين: «روكو ريتز كان بالتأكيد اللاعب الذي كنا نرغب فيه لتعزيز وسط ميداننا، ونحن سعداء جدًا بإتمام هذه الصفقة، فقد أثمرت جهودنا الطويلة الأمد».

وذكرت مصادر مقربة أن القيمة الأولية للاعب الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، أقل من 20 مليون يورو «23 مليون دولار».

يذكر أن قائد مونشنجلادباخ، النجم السابق لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، لديه عقد ممتد مع ناديه حتى 2028، ولكنه سيتعاقد الآن مع لايبزيج حتى 2031.

ويحل ريتز محل النمساوي كزافر شلاجر، لاعب خط الوسط، الذي ألمح أنه لن يوقع على عقد جديد مع الفريق.