28 مارس.. الأخضر يطير إلى صربيا

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى بلغراد العاصمة الصربية 28 مارس الجاري، استعداد لمواجهة منتخب 31 من الشهر ذاته، في مباراة تجريبية، ضمن «أيام فيفا»، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة مباشرة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، سيختار 23 لاعبًا «منتخب A»، للمغادرة إلى صربيا، على أن يظل بقية اللاعبين «منتخب B» في جدة لمواصلة التدريبات حتى نهاية المعسكر.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل»، أكد أن المنتخب السعودي سيستضيف نظيره المصري بمباراة تجريبية في جدة 27 مارس الجاري، ضمن إطار الاستعداد للمونديال الصيف المقبل، على أن يلعب الأخضر مباراته التجريبية الثانية في بلجراد أمام صربيا 31 من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد السعودي، الأحد، عن نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إلى جدة وصربيا، بدلًا من الدوحة.

ويستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026، التي يخوض منافسات مجموعتها الثامنة أمام منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.