قبل السيتي.. مبابي وبيلينجهام يدعمان الريال

عاد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب المهاجم الفرنسي منذ 21 فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الركبة.

وغاب النجم الفرنسي مبابي عن خمس مباريات في المسابقات كافة، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

واختير مبابي ضمن قائمة ضمت 26 لاعبًا أعلنها النادي، الإثنين، وشملت أيضًا القائمة الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يتغيب عن الفريق منذ الأول من فبراير، بسبب إصابة في الفخذ.

ويعقد ألفارو أربيولا، المدرب الفني للريال، المؤتمر الصحافي لفريقه، الإثنين، يوضح من خلاله ما إذا كان مبابي وبيلينجهام في حالة جيدة بما يكفي للمشاركة في المباراة منذ البداية من عدمها.