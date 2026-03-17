بعد مصر.. مناورة تختبر الأخضر B

يكتفي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم «B» بخوض مناورةٍ فنيةٍ في جدة عقب المباراة التجريبية أمام مصر، المقرَّرة 27 مارس الجاري، ضمن برنامج إعداد الأخضر للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدِّمتها كأس العالم 2026، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتقرَّر أن يواصل اللاعبون الذين لن تشملهم قائمة المنتخب المغادرة إلى صربيا تدريباتهم في جدة حتى نهاية المعسكر، وسيخوضون مناورةً فنيةً بعد مواجهة مصر بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، واختيار العناصر الأبرز للانضمام إلى المعسكرات المقبلة.

ويختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، 23 لاعبًا ضمن قائمة المنتخب «A» للمغادرة إلى بلغراد، العاصمة الصربية، 28 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا، 31 من الشهر ذاته، ضمن أيام «فيفا»، وستعود البعثة مباشرةً بعد نهاية المباراة.

وكانت «الرياضية» أشارت إلى أن الأخضر سيخوض مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، الأولى أمام مصر في جدة، 27 مارس، والثانية أمام صربيا في بلغراد، 31 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول خلال فترة التوقف المقبلة إلى جدة وصربيا بدلًا من الدوحة في إطار التحضيرات للمونديال الصيف المقبل.

ويستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر.