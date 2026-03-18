ميدفيديف يستعيد الحقائب المفقودة

أصبح نجم التنس الروسي، دانييل ميدفيديف، مستعدًا بقوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة بعد استلام الحقائب المفقودة له ولفريقه، الأربعاء.

وسافر ميدفيديف إلى فلوريدا بعد خسارته في نهائي بطولة إنديان ويلز، الأحد الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، لكنه فقد أدواته في طريق العودة من بالم سبرينجز.

وكتب ميدفيديف على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «مرحبًا شركة يونايتد لخطوط الطيران، أحتاج إلى بعض المساعدة، لقد سافرت من بالم سبرينجز إلى فلوريدا، ولم تصل حقائبي، وأحتاجها بشدة للمشاركة في بطولة ميامي، هل هل بإمكانكم مساعدتي؟».

وردت شركة الطيران، ولكن النجم الروسي الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2021 كتب لاحقًا: «كانت مساعدة الذكاء الاصطناعي هائلة»، وبالفعل تم العثور على الحقائب وإعادتها إلى أصحابها.

وواصل ميدفيديف: «توضيح جديد، لقد وصلت حقائبي وأشكر شركة الطيران، ولكن هل بالإمكان الحصول على حقائب أعضاء فريقي؟»، وأضاف النجم الروسي بعد ساعات: «لقد وصلت حقائب مدربي، لنبدأ الآن الاستعداد لبطولة ميامي المفتوحة».

ويبقى ميدفيديف «30 عامًا» محظوظًا لإعفائه من الدور الأول في بطولة ميامي، ولن يبدأ مشواره في المسابقة حتى الجمعة.