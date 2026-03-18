ميّو وهوساوي يدعمان الأهلي في قمة الكأس

اختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، والفرنسي إنزو ميّو، لاعب الوسط، ضمن التشكيل الأساسي في مواجهة الهلال، مساء الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس الملك، مُبعدًا اسمين بدأ بهما المباراة الماضية أمام القادسية في بطولة دوري روشن السعودي.

ويجلس المهاجم فراس البريكان، وزميله زياد الجهني، لاعب الوسط، على مقاعد البدلاء بعد مشاركتهما أساسيين أمام القادسية.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريان حامد، وزكريا هوساوي، وفي الوسط يُشكِّل ميّو مثلثًا برفقة الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي فالنتين أتانجانا.

ويتكوَّن الهجوم من الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحين الأيمن والأيسر، فيما يلعب الإنجليزي إيفان توني رأسَ حربةٍ وحيدًا.