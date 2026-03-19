هالاند يشارك في جولة الشطرنج العالمية

تم الإعلان عن انضمام النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، كمستثمر في جولة عالمية جديدة للشطرنج.

ويدعم هالاند اتحاد الشطرنج النرويجي، الذي يخطط لإطلاق جولة بطولة العالم للشطرنج الشامل العام المقبل.

وقال هالاند لموقع الاتحاد الدولي للعبة: «الشطرنج لعبة رائعة. إنها تنمي العقل، وهناك أوجه تشابه واضحة بينها وبين كرة القدم. يتعين عليك التفكير بسرعة، والثقة بحدسك، والتفكير في عدة خطوات مستقبلية.. الاستراتيجية والتخطيط هما أساس كل شيء».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: :«أستثمر في اتحاد الشطرنج النرويجي لأنني أؤمن بأن جولة بطولة العالم الجديدة قادرة على جعل اللعبة رياضة أكثر شعبية بين الجماهير حول العالم».

وتابع:«بذل الفريق القائم على اتحاد الشطرنج النرويجي جهودًا جبارة في تطوير البطولة، وكان الانضمام إلى هذا المشروع فرصة لا يمكن تفويتها».

وتتضمن الجولة الجديدة أربع بطولات سنويًا في مدن مختلفة، حيث سيتوج بطل عالمي في ثلاثة فروع للشطرنج: الكلاسيكي السريع، والسريع والخاطف، وتحظى الجولة بدعم الاتحاد الدولي.

ومن المقرر تنظيم بطولة تجريبية، بينما سيبلغ الحد الأدنى لمجموع جوائز كل موسم 2.7 مليون دولار.

ويعد هالاند، الذي يعتبر مواطنه ماجنوس كارلسن هو نجم الشطرنج الأول، من بين عدد متزايد من محبي الشطرنج بين لاعبي كرة القدم البارزين، حيث يعرف عن محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد وإيبيريتشي إيزي ممارستهم لهذه اللعبة أيضًا.