كوامي وجودار يقودان الجيل الجديد في ميامي

أكد الفرنسي مويس كوامي، والإسباني رافاييل جودار، الخميس، قوة صعود الجيل الجديد في عالم التنس، بعد تحقيق كل منهما فوزه الأول في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، خلال منافسات بطولة ميامي المفتوحة، والتأهل إلى الدور الثاني.

وخاض كوامي، البالغ 17 عامًا، أول مباراة له في الأدوار الرئيسة للبطولة ببطاقة دعوة، وقدم أداءً متزنًا تفوق به على الأمريكي زاكاري سفايدا بنتيجة 5ـ7 و6ـ4 و6ـ4.

وبات اللاعب الفرنسي أصغر من يحقق الفوز في إحدى مباريات بطولة ميامي، وأصغر من ينتصر في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة منذ الإسباني رافاييل نادال في هامبورج عام 2003، وفقًا للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين.

ويحتل كوامي المركز الـ385 عالميًا، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية، كما يعد أصغر لاعب ضمن قائمة أفضل 900 لاعب في تصنيف الرابطة.

ويضرب الفرنسي الواعد موعدًا في الدور المقبل مع التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الـ21 في البطولة، سعيًا إلى مواصلة تألقه في ظهوره الأول.

وفي المقابل، واصل جودار، البالغ 19 عامًا، بروز اللاعبين الشبان، بعد فوزه على الألماني يانيك هانفمان بنتيجة 6ـ4 و4ـ6 و6ـ1، محققًا انتصاره الأول في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، ومقتربًا من دخول قائمة أفضل 100 لاعب للمرة الأولى.

ويشغل ابن مدريد حاليًا المركز الـ93 عالميًا، في تقدم لافت، بعدما كان خارج قائمة أفضل 900 لاعب قبل فترة وجيزة.

وقبل 12 شهرًا، أحرز جودار ثلاثة ألقاب في بطولات التحدي التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين، ما ضمن له مقعدًا في نهائيات الجيل القادم تحت 20 عامًا.

وأصبح أمامه طريق جديد في ميامي بعد انسحاب الإيطالي لورينزو موسيتي، ليحل الأسترالي ألكسندر فوكيتش بدلًا منه، ويلتقيه جودار في الدور الثاني.

وصعد الأرجنتيني ماريانو نافوني إلى الدور الثاني أيضًا، بعد فوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 7ـ6 و6ـ3، كما تجاوز الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت الأسترالي جيمس دكوورث 7ـ6 و7ـ6، وفاز البلجيكي زيزو بيرجس على الأمريكي جنسون بروكسبي 7ـ5 و6ـ2.