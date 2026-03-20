الإضافي ينقل كريستال بالاس إلى دور الثمانية

احتاج فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، إلى هدفٍ خلال الوقت الإضافي لبلوغ ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الذي وصل إليه في الوقت ذاته فيورنتينا الإيطالي وأيك أثينا اليوناني وماينتس الألماني.

وتغلب كريستال بالاس 2ـ1 على مضيفه أيك لارنكا القبرصي، الذي تعادل معه سلبًا في لندن قبل أسبوع.

وفي جولة الإياب من دور الـ 16، أحرز السنغالي إسماعيلا سار، مهاجم الفريق الإنجليزي، هدفًا في الدقيقة 13، ردّ عليه أصحاب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 63 عبر المدافع الإسباني إنريك سابوريت، الذي تلقى بطاقة حمراء بعد 10 دقائق من هدفه.

وخلال الشوطين الإضافيين، أضاف سار هدفًا ثانيًا له ولفريقه في الدقيقة 99، وطُرِد القبرصي بيتروس إيوانو بورقة حمراء في الدقيقة 120.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز فيورنتينا 2ـ1 على مضيفه راكوف البولندي، مكررًا نتيجة لقاء الذهاب بينهما، لينتصر 4ـ2 بمجموع المواجهتين.

وضَمِن أيك أثينا بلوغ ربع النهائي على الرغم من خسارته على أرضه 0ـ2 من دينامو تسيلي السلوفيني، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 4ـ0.

وبعد تعادلٍ سلبي ذهابًا، تغلب ماينتس على ضيفه سيجما أولوموتس التشيكي 2ـ0.