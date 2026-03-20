سبيرز يلحق بثاندر في الـ«بلاي أوف»

بات فريق سان أنتونيو سبيرز الأول لكرة السلة، ثاني فريق يحسم بطاقته إلى الـ«بلاي أوف»" بعد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب، بفوزه على فينيكس صنز 101ـ100، صباح الجمعة، ضمن الدوري الأمريكي «إن بي أيه» الذي شهد إنجازًا جديدًا لليبرون جيمس.

في سان أنتونيو، قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سبيرز لفوزه الثاني والخمسين بتسجيله سلة الحسم أمام صنز قبل ثانية على النهاية، مانحًا فريقه بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية للمرة الأولى في آخر سبعة مواسم وتحديدًا منذ 2019.

ولحق سبيرز بثاندر الذي كان أول فريق يضمن تأهله إلى الـ«بلاي أوف»، متخلفًا عن حامل اللقب بفارق ثلاث مباريات في ترتيب المنطقة الغربية.

وفي ميامي، بات ليبرون جيمس اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري مشاركة مع روبرت باريش «1611»، وذلك في فوز لوس أنجليس ليكرز على فريقه السابق هيت 134ـ126.

وكانت مشاركة جيمس في المباراة موضع شك، على غرار زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش، بعدما وصل الفريق إلى ميامي في الـ 04:00 صباحًا، قادمًا من هيوستن حيث تغلب على روكتس، الأربعاء.

لكن اللاعبين خاضا المباراة وكانا خلف الفوز الثامن تواليًا لليكرز، بعدما حقق جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما تعملق دونتشيتش بتسجيله 60 نقطة، بينها 20 في الربع الأخير، مع 7 متابعات.